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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: الإسكندرية مدينة تستوعب كل الثقافات ولها سحر خاص (فيديو)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قال الخبير السياحي طارق سرحان إن الإسكندرية منذ أيام إنشائها منذ الإسكندر الأكبر هي مدينة جاذبة ولها سحر خاص تستقبل كل الثقافات والأجناس، خاصة أنها قريبة من كل المحافظات، وجودتها عالية جدًا.

وأضاف "سرحان"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مجهودات الشواطئ في الإسكندرية واضحة بقوة هذا العام، لافتًا إلى أنها أصبحت أفضل كثيرًا عن الأعوام الماضية، إضافة إلى تطوير منظومة الطرق.

أهمية مدينة العلمين الجديدة

 

وتحدث الخبير السياحي عن أهمية مدينة العلمين الجديدة ودورها في جذب السياح إلى مصر، معقبًا: "مدينة العلمين عبارة عن معجزة حدثت خلال 7 سنوات، فكان بها 20 مليون لغم منذ الحرب العالمية الثانية ولمدة 80 سنة مهجورة، لكن الجيش مشكور طهر المنطقة وتحولت إلى أبراج ومنطقة سياحية".

وتابع: "قد تكون متغيرًا لمنطقة السياحة العالمية بالكامل، لأن هذا الموقع لا يتكرر في العالم وقد يؤدي إلى تغيير نمط الإجازات في أوروبا، لأنها قريبة من دول أوروبا".

وأوضح الخبير السياحي أن الوصول من إيطاليا إلى العلمين يستغرق ساعة ونصف فقط، وهو ما يعني أن نمط الإجازات للكتلة الأوروبية الأكثر زيارة لمصر قد يتغير.

إسكندرية مدينة تستوعب كل الثقافات سحر خاص الثقافات مدينة خبير سياحي

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