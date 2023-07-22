8 خطوات لعلاج لسعات قنديل البحر.. تعرف عليها

يقوم العديد من الأشخاص هذه الأيام بحجز المصايف من أجل الاستمتاع بالصيف، ولكن يحذر العديد منهم من قرصات قنديل البحر، حيث يوجد العديد من التحذيرات على العديد من الشواطئ من لسعات قنديل البحر، في هذا السياق نستعرض كيفية العلاج من لسعات قنديل البحر.

حيث أنه عند تعرض جلد الإنسان للإفرازات التي تفرزها قناديل البحر يحدث التهاب شديد في الجلد ومؤلم جدا ويسبب إحساس بالحرقان نتيجة ان الافرازات دي بتحتوي على مواد عضوية قلوية كاوية وأحيانا الإصابة تترك آثار لعدة شهور.

وحسبما قالت هيئة الدواء المصرية فقد أكدت عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنه تتحسن معظم لسعات قنديل البحر خلال بضعة أيام أو أسابيع بالعلاج المنزلي، لكن من المحتمل أن تحتاج ردود الفعل الشديدة أو الحالات الشديدة إلى رعاية طبية طارئة.​

وتنصح هيئة الدواء المصرية بالتعامل مع لسع قنديل البحر البسيطة على النحو التالي:​

-إزالة مخالب القنديل المرئية بأكملها من الجلد باستخدام ملقاط رفيع. ​



-نقع الجلد في ماء حتى يخف الألم والذي قد يستغرق من ٢٠ -٤٥ دقيقة.​



-استشارة الصيدلي لوضع كريم أو مرهم يحتوي على ٠،٥٪؜ -١٪؜ هيدروكورتيزون على الجلد المصاب مرتين يوميا.​

وقدم أيضا عدد من الأطباء بعض الحلول السريعة التي تنقذك على الفور وهي كالتالي:

- غسل المكان المصاب (بمياه البحر المالح) وليس مياه الحنفية

-دهن المكان بشيء حمضي حتى نعادل القلوية مثل (الخل) وممكن (الزبادي) ولا يستحب (عصير الليمون)

-بعد 5 دقائق يتم المسح علي المكان المصاب باسفنجه بماء دافئ لمدة 10 دقائق عشان حتي نزيل بقايا المواد العضوية إلى التي تم معادلتها بالخل أو الزبادي.

- نأخذ قرص حساسية ( مضاد الهستامين)

-دهان الأجزاء المصابة بخليط من (كريم درماتوب +ميبو) والدهان مرة مساء ومرة صباحا لمدة 10 أيام.