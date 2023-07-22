نسمة محجوب تسدل الستار على فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى بالإسكندرية

تُسدل الفنانة نسمة محجوب، اليوم السبت، الستار على فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، من خلال حفل غنائي ضخم تحييه بمشاركة فرقتها الموسيقية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساءً، وتقدم خلاله نسمة، برنامجًا فنيًا مميزًا يضم نخبة من الأعمال الغنائية العربية منها ميدلي جوليا بطرس، ميدلي فوق النخل - قدك المياس، هتقوللي ايه، حب اخوات، الحب المستحيل، حكاية شعب، يا محروسة، كل شمس، اعتزلت الغرام، يا غاوي هروب، مستغربة، على طبيعتي، أنا موجود، ومن المؤلفات الغربية لا أحد، أوراق الخريف وغيره .

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل نسمة محجوب وهي:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

ـ الالتزام بدخول الحفلات بالملابس الرسمية للرجال طبقًا لقواعد المكان (بدلة، كرافت، قميص كلاسيك).

ـ إغلاق الهاتف المحمول خلال حضور الحفلات وعدم التصوير، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية لدار الأوبرا المصرية.

ـ الالتزام بعدم الدخول إلى قاعة المسرح بأي مأكولات أو مشروبات، وعند طلب ذلك التوجه إلى المكان المخصص لذلك (كافتيريا المسرح).

يُقام المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح دار أوبرا الإسكندرية "سيد درويش" تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتضمن 4 ليالي متصلة أحياها كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية: سمية وجدي - كنزي - رحاب عمر - مؤمن خليل - ياسر سلمان - محمد حسن بقيادة المايسترو احمد عامر - فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين ، فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف ، النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والمغنية نسمة محجوب وفرقتها .