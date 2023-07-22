الزمالك يقدّم موعد سفر الفريق إلى السعودية لخوض البطولة العربية

قام مسئولو نادي الزمالك بتقديم موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى السعودية ليكون غدًا الأحد 23 يوليو الجاري للمشاركة في البطولة العربية، بعدما كان الجهاز الفني استقر من قبل على سفر البعثة بعد غدٍ الإثنين.

وسيخوض الفريق تدريبه صباح غدٍ الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، على أن تسافر البعثة إلى السعودية مساء نفس اليوم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت، استعدادًا لخوض البطولة العربية التى تقام في السعودية نهاية الأسبوع الجارى.

وكان الزمالك قد حصل على راحة سلبية لمدة 5 أيام بقرار من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بعد مباراة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس المقبل.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة مهمة مع اللاعبين على هامش التدريبات، تحدث مع اللاعبين في أمور عديدة أولها أنه أكد عليهم بضرورة غلق صفحة مسابقة الدوري الممتاز بشكل نهائي وخصوصًا بعد انتهائها رسميًا، والتركيز فيما هو قادم في مشوار الفريق.

وأكد أن الجميع عليه مسئولية كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص البطولة العربية، ويتضمن التدريب والتجهيز بكل قوة من أجل هذة البطولة القوية.

كما أكد في نهاية جلسته على ثقته التامة في جميع العناصر الموجودة في تقديم أفضل ما عندها الفترة المقبلة.