تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى الحدث السنوى "ابنى مستقبلك"

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحدث السنوي "ابني مستقبلك"، بحضور أكثر من 4300 شاب وفتاة في مرحلة ما بعد الثانوية العامة، وأقامته مؤسسة نيو إيجيبت الدولية ومؤسسة OBM للخدمات التعليمية، كمتحدثين في جلسة نقاشية مع الشباب بعنوان "صنع في مصر"، إيمانا بأن الحوار وصناعة التأثير على أرض الواقع وترك أثر في نفوس الشباب هى السبيل لكسر برود فجوات خلقها الواقع الافتراضي بين الشباب وسائر أطياف المجتمع.

وافتتحت الدكتورة غادة على، المدير الإقليمي لمؤسسة نيو إيجيبت الدولية، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة النقاشة "صنع في مصر"، مشيرة إلى أهميتها لتنمية فكر الشباب نحو الإبداع والعمل والتطوع داخل مصر، خاصة في ظل وجود نماذج من جيل الوسط الملهم الذي مكنته الدولة بعد تأهيله ليكون وسط هذه الفئة العمرية الحرجة بين الثانوية العامة والجامعة لنصحهم وتوضيح الرؤى في صناعة المستقبل وتنمية الانتماء للوطن بتوضيح كافة الفرص وسبل الدعم التى تقدمها الدولة بمختلف وزاراتها والأكاديمية الوطنية للتدريب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأوضحت أن تجربة التنسيقية كأحد التجارب الملهمة في صناعة التأثير، تحت شعار "سياسة بمفهوم جديد"، وتعد دليلا على تمكين الدولة المصرية للشباب المؤهلين في السلطات التشريعية والتنفيذية.

من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية توجيه نظر الشباب نحو التفكر في وظائف المستقبل وعدم التركيز على ما أطلق عليه خطأ كليات القمة، بل التركيز على الشغف ومجالات التفوق الشخصي، وأهمية إعداد قدرات الشباب من الصغر وإرشادهم نحو المشاركة المجتمعية والتطوع في حياة كريمة وغيرها من مبادرات الدولة ومشاريعها القومية بالتوازي مع الدراسة الجامعية، موضحا أن محافظة الجيزة تقيم العديد من ملتقيات التوظيف لتشبيك الشباب مع المصنعين والمستثمرين وفرص العمل.

وأكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، أهمية أن يدرس الطالب ما يحب ويهتم بتنمية شغفه أيا كانت المجالات المتاحة، مع الاهتمام بالعمل المجتمعي والعام لما له أثر على بناء الشخصية واكتساب الخبرات، مثلما يحدث خلال التطوع في مؤسسة حياة كريمة.

وأشاد بدور ملتقى "ابني مستقبلك" في احتواء صغار الشباب ونصحهم وإرشادهم قبل انخراطهم في حياتهم الجامعية.

كما وجه كل من د.عمر البربري ود.عز فرج، مؤسسين مؤسسة OBM للخدمات التعليمية، الشكر لمتحدثي ووفد التنسيقية، على اهتمامهم بالتواجد والالتحام مع شباب ما بعد الثانوية العامة وفتح باب التواصل معهم للنصح والتوجيه في أي وقت.

مثل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور إبراهيم الشهابي، والدكتور حازم عمر، عضوا مجلس أمناء التنسيقية، والدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب، وكل من: طه أحمد، أحمد زايد، آدم الطوخي، سميرة الشريف، أعضاء التنسيقية.