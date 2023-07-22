وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى 23 يوليو المجيدة

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال اللواء هشام آمنة في نص البرقية: يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم لسيادتكم بخالص اعتزازى وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وأن أتقدم لسيادتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية ذاكرين بكل فخر واعتزاز الدور الوطني الذى قام به رجال القوات المسلحة لتدعيم وتأييد الإرادة لشعب مصر العظيم، وتحقيق العدالة الاجتماعية ليصنع واحدة من أعظم الثورات التاريخية في العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية.

وأضاف الوزير: “داعياً الله تعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.. "وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".