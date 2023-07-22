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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

وزيرة التخطيط والتنمية
وزيرة التخطيط والتنمية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 المنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".

وخلال اللقاء أكدت السعيد التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا الشأن، وأن مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تم إطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتهدف تلك التقارير إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد في تطوير أول مراجعات محلية طوعية (VLRs) مما يساعد الحكومات المحلية على مشاركة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة تشاركية.

كما أشارت السعيد إلى أهمية قضية تمويل التنمية، وأهمية دعم الدول المتقدمة ومتوسطة النمو في تلك القضية، وإصلاح النظام المالي العالمي.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدول متوسطة النمو، ومنها مصر استطاعت رغم التحديات العالمية في الفترات الأخيرة أن تحرز تقدمًا ملحوظا، مؤكدة أنه يجب أن تضع القمة القادمة للتنمية المستدامة خطوات للدول المتقدمة من أجل مساندة الدول المتوسطة النمو والنامية.

وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية التنمية المستدامة صندوق الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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