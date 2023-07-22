موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي.. يبحث العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي باستمرار عن موعد امتحانات الدور الثاني لعام 2023، حيث بدأت هذه الامتحانات في عدد من المحافظات، مثل الجيزة، في 17 يوليو الحالي.

فيما تستعد بعض المحافظات لبدء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي لعام 2023، فإن جداول الامتحانات ستبدأ في محافظة القاهرة في 24 يوليو الحالي.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي

وافق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جدول مواعيد امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصف الثالث الإعدادي، الدور الثاني، للعام الدراسي 2021/2022، لجميع اللغات وصفوف النقل والمهنية والصم وضعاف السمع والمكفوفين.

وأكد المحافظ على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات، مثل تباعد الطلاب في اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتوفير المطهرات، بالإضافة إلى تنظيف الجانب الخارجي للأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي الجيزة

وجاءت مواعيد امتحانات الدور الثانى للصفوف كالآتى :-

أولا / سنوات النقل الإبتدائي والإعدادي تبدأ بالفترة من ١٧ إلى ٢١ يوليو ٢٠٢٢ .

ثانيا / الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم تبدأ من ٢٤ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢٢.

ثالثا / مرحلة التعليم الثانوي الفني بجميع أنواعه تبدأ امتحانات النقل من ١٧ يوليو إلى ١ أغسطس ٢٠٢٢.

رابعاً / الصفين الأول والثاني الثانوي للصم وضعاف السمع تبدأ من ٢٤ يوليو إلى ١ أغسطس ٢٠٢٢

وتنتهي امتحانات الشهادات المحلية وصفوف النقل بأنواعه يوم الثلاثاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٢

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي القاهرة

تم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني لعام 2023 في القاهرة لطلاب جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى النقل الثانوي العام والفني. سيتم عقد امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها في الفترة من 15 يوليو حتى 22 يوليو 2023، أما امتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي فسيتم عقدها في نفس الفترة. ستكون امتحانات النقل الإعدادي المهني خلال الفترة من 24 يوليو حتى 1 أغسطس 2023. سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني وما يعادلها الامتحانات في الفترة من 15 يوليو حتى 1 أغسطس 2023.

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