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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 مصانع تصنع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات

شرطة البيئة
شرطة البيئة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "القليوبية".

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 قضايا متنوعة، ففى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط 4 مصانع "تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات- تدوير المخلفات المعدنية فى تصنيع سبائك الزهر والنحاس والألومنيوم"، جميعها "دون ترخيص"، بمضبوطات بلغت 11 طن مواد خام مجهولة المصدر "مخلفات جلود حيوانية، ملح، جير حى" ومنتج نهائى لغراء لاصق مغشوش ومقلد وبدون بيانات ومُعد للتداول- 21 طن مواد خام معدنية لمخلفات معدنية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لسبائك "الألومنيوم، النحاس، حديد زهر" بدون بيانات معد للتداول.

وفى مجال الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية"، تم ضبط مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتداول المخصبات والأملاح الزراعية بمضبوطات بلغت 23 طن مواد خام "كبريتات نحاس" سائلة مجهولة المصدر وبدون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على منشأها تُستخدم فى التصنيع- طن منتج نهائى لمخصبات وأملاح زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون ترخيص من الجهات المعنية مُعبأة ومُعدة للتداول- خط إنتاج غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات والأملاح الزراعية.

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