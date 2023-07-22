حماة الوطن يهنئ المصريين بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة

تقدم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الحزب: «هذه المناسبة التي تعيد للأذهان عزيمة وإخلاص أبناء مصر من القوات المسلحة لصالح هذه الوطن، ورفض أي وصاية خارجية عليه وعلى مقدراته».

وأضاف: "في ذكرى ثورة ٢٣ يوليو نتذكر بطولات القوات المسلحة ووقوفها إلى جانب الشعب المصري لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم والانطلاق نحو بناء الدولة الحديثة بأيادى أبنائها المخلصين.

وأكمل: «قبل أيام احتفلنا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي جاءت أيضا لتسطر بحروف من نور تضحيات أبناء القوات المسلحة وحرصهم الدائم في الوقوف إلى جانب الشعب المصري والحفاظ على مقدراته».

وشدد: «تواصل القوات المسلحة الباسلة دورها بعد أن نجحت في تجفيف منابع الإرهاب، لتستكمل مسيرة ٢٣ يوليو في بناء الوطن وتحقيق التنمية في كل ربوع مصر بالمشاركة مع كل مؤسسات الدولة الوطنية».

وأشار: «نحن نحتفل بهذه الذكرى، نتوجه بالتحية والتقدير لكل شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بحياتهم لتنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار، وحزب حماة الوطن بكل تشكيلاته يجدد العهد على المضي قدما في مساندة الدولة وجهودها من أجل غد أفضل لكل المصريين».