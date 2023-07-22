ريال مدريد يستغل "الفرصة".. ويهرب من "الحرب" بين مبابي وباريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير اليوم السبت، موقف ريال مدريد من ضم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان.

وغاب مبابي عن قائمة باريس سان جيرمان المسافرة إلى اليابان، التي شهدت تواجد نيمار وماركو فيراتي ودوناروما وأشرف حكيمي.

وأشارت التقارير، إلى أن هذا القرار جاء نتيجة رغبة مبابي في عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “ماركا”، إن في البيرنابيو يؤكدون أن هذه الحرب بين مبابي وباريس ليست حربهم على الأقل في الوقت الحالي، ويعلمون أن الوقت في صالحهم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لقائد الديوك رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل، ولكن اللاعب أخبر إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده، والرحيل مجانًا فور انتهاء الموسم المقبل 2023 - 2024.