ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يستغل "الفرصة".. ويهرب من "الحرب" بين مبابي وباريس سان جيرمان

مبابي
مبابي

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير اليوم السبت، موقف ريال مدريد من ضم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعد استبعاده من قائمة باريس سان جيرمان.

وغاب مبابي عن قائمة باريس سان جيرمان المسافرة إلى اليابان، التي شهدت تواجد نيمار وماركو فيراتي ودوناروما وأشرف حكيمي.

وأشارت التقارير، إلى أن هذا القرار جاء نتيجة رغبة مبابي في عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “ماركا”، إن في البيرنابيو يؤكدون أن هذه الحرب بين مبابي وباريس ليست حربهم على الأقل في الوقت الحالي، ويعلمون أن الوقت في صالحهم.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لقائد الديوك رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل، ولكن اللاعب أخبر إدارة النادي بعدم رغبته في تجديد عقده، والرحيل مجانًا فور انتهاء الموسم المقبل 2023 - 2024.

ماركا كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 في حادث تصادم بمحور الضبعة

مصرع سيدة وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بمحور الضبعة

السودان.. ارتفاع ضحايا قصف المستشفيات فى مدينة الأبيض لـ4 قتلى و45 مصابًا

"سلامة الغذاء": إنشاء وحدة إدارة مخاطر للإفراج عن السلع بشكل سريع بميناء الإسكندرية

السيطرة على حريق محلات بميدان محطة الرمل فى الإسكندرية

المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه لتجار هيروين في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»