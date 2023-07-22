وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بإدارة الحمام

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة مفاجئة صباح اليوم، لمتابعة انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (إعدادي/ ثانوي)، حيث تفقد مدارس: الحمام الإعدادية بنين، الحمام الثانوية بنين، والحمام الثانوية بنات، وذلك بحضور الدكتورة رحاب قاسم، مدير الإدارة التعليمية؛ للاطمئنان على توافر الأجواء التربوية المناسبة للطلاب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالعملية الامتحانية، مؤكدًا أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل جاءت في مستوى الطالب، والورقة الامتحانية طباعتها جيدة ومطابقة للوزن النسبي والمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق ما جاء من المركز القومي للامتحانات وكذلك مديري عموم تنمية المواد الدراسيه بالوزارة.

ووجّه وكيل تعليم مطروح إلى مديري الإدارات التعليمية بمراعاة كل ظروف الطلاب وتقديم كل أوجه الدعم والتيسير عليهم في سبيل أداء الامتحانات في ظل مناخ تربوي جيد بسهولة ويسر.

من جهته، تابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الإنشائية للورش الفنية بمدرسة عثمان بن عفان الثانوية الصناعية بنين، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من إنشاء الورش قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2023 لضمان تفعيل التدريب العملي للطلاب بجانب الدراسة النظرية في سبيل إعداد طالب فني متدرب قادر على تحمل المسئولية والانخراط في سوق العمل.

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام