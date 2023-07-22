ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بإدارة الحمام

انطلاق امتحانات
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة مفاجئة صباح اليوم، لمتابعة انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (إعدادي/ ثانوي)، حيث تفقد مدارس: الحمام الإعدادية بنين، الحمام الثانوية بنين، والحمام الثانوية بنات، وذلك بحضور الدكتورة رحاب قاسم، مدير الإدارة التعليمية؛ للاطمئنان على توافر الأجواء التربوية المناسبة للطلاب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بالعملية الامتحانية، مؤكدًا أن امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل جاءت في مستوى الطالب، والورقة الامتحانية طباعتها جيدة ومطابقة للوزن النسبي والمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق ما جاء من المركز القومي للامتحانات وكذلك مديري عموم تنمية المواد الدراسيه بالوزارة.

ووجّه وكيل تعليم مطروح إلى مديري الإدارات التعليمية بمراعاة كل ظروف الطلاب وتقديم كل أوجه الدعم والتيسير عليهم في سبيل أداء الامتحانات في ظل مناخ تربوي جيد بسهولة ويسر.

من جهته، تابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الإنشائية للورش الفنية بمدرسة عثمان بن عفان الثانوية الصناعية بنين، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من إنشاء الورش قبل انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2023  لضمان تفعيل التدريب العملي للطلاب بجانب الدراسة النظرية في سبيل إعداد طالب فني متدرب قادر على تحمل المسئولية والانخراط في سوق العمل.

انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بإدارة الحمام
العام الدراسى الجديد العملية الامتحانية المركز القومى للامتحانات امتحانات الدور الثاني تعليم مطروح غرفه العمليات الرئيسية محافظة مطروح وكيل تعليم مطروح

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

وزير التموين: 5% تراجعًا فى أسعار اللحوم.. و"الهندى" بـ130 جنيهًا للكيلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»