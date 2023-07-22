رسميًا.. ليل الفرنسي يضم صامويل أومتيتي حتى 2025

أعلن نادي ليل الفرنسي رسميًا اليوم، ضم المدافع الدولي صامويل أومتيتي بعقد لمدة عامين في صفقة انتقال حر.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي، ضم صاحب الـ 9 عامًا بعقد حتى عام 2025.

Samuel Umtiti rejoint le LOSC ! L’international français de 29 ans s’est engagé pour les 2 prochaines saisons, soit jusqu’en 2025 ⬇️ — LOSC (@losclive) July 22, 2023

وكان اللاعب مضى الموسم الماضي معارًا من صفوف برشلونة الإسباني إلى نادي ليتشي الإيطالي وشارك في 25 لقاء بالكالتشيو.

وانضم أومتيتي إلى برشلونة قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي في صيف 2016 وتأثر مستواه بكثرة الإصابات التي تعرض لها.

وتمت إعارته إلى العديد من الأندية، منها ليتشي الإيطالي الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.