رسميًا.. ليل الفرنسي يضم صامويل أومتيتي حتى 2025
أعلن نادي ليل الفرنسي رسميًا اليوم، ضم المدافع الدولي صامويل أومتيتي بعقد لمدة عامين في صفقة انتقال حر.
وأكد النادي عبر حسابه الرسمي، ضم صاحب الـ 9 عامًا بعقد حتى عام 2025.
وكان اللاعب مضى الموسم الماضي معارًا من صفوف برشلونة الإسباني إلى نادي ليتشي الإيطالي وشارك في 25 لقاء بالكالتشيو.
وانضم أومتيتي إلى برشلونة قادمًا من أوليمبيك ليون الفرنسي في صيف 2016 وتأثر مستواه بكثرة الإصابات التي تعرض لها.
وتمت إعارته إلى العديد من الأندية، منها ليتشي الإيطالي الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.