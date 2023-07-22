ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات الروسية توقف 9 أعضاء من جماعة "التبليغ" بتهمة نشر التطرف

روسيا
روسيا

ألقت سلطات الأمن الفيدرالي الروسي، السبت، بالتعاون مع وزارة الشئون الداخلية في موسكو، القبض على تسعة أعضاء ينتمون لخلية تابعة للتنظيم الديني الدولي المتطرف المعروف باسم "جماعة التبليغ".

ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، تم اعتقال التسعة أعضاء، حيث قاموا بتجنيد أتباع جدد فيها لنشر أيديولوجية المنظمة المتطرفة، خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المعتقلين، وتم العثور على مؤلفات دينية ذات محتوى متطرف.

وكانت السلطات الروسية قد أوقفت، الجمعة، القيادي السابق والمدون القومي إيغور غيركين، ووجهت إليه تهمة "التطرف" بعد انتقاده الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت ميروسلافا ريجينسكايا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن توقيف زوجها غيركين بتهمة "التطرف".

وحسب محكمة مشتشانسكي في موسكو، يتهم غيركين بالدعوة عبر الإنترنت "إلى نشاطات متطرفة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمسة أعوام.

txt

سفير روسيا فى واشنطن: الولايات المتحدة وناتو يدفعان العالم إلى شفير الحرب

الإخوان جماعة التبليغ موسكو التبليغ أيدولوجية المتطرف الاسلام السياسي

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وخطوات تسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»