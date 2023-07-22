القوات الروسية توقف 9 أعضاء من جماعة "التبليغ" بتهمة نشر التطرف

ألقت سلطات الأمن الفيدرالي الروسي، السبت، بالتعاون مع وزارة الشئون الداخلية في موسكو، القبض على تسعة أعضاء ينتمون لخلية تابعة للتنظيم الديني الدولي المتطرف المعروف باسم "جماعة التبليغ".

ووفقا لما نقلته "روسيا اليوم"، تم اعتقال التسعة أعضاء، حيث قاموا بتجنيد أتباع جدد فيها لنشر أيديولوجية المنظمة المتطرفة، خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المعتقلين، وتم العثور على مؤلفات دينية ذات محتوى متطرف.

وكانت السلطات الروسية قد أوقفت، الجمعة، القيادي السابق والمدون القومي إيغور غيركين، ووجهت إليه تهمة "التطرف" بعد انتقاده الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلنت ميروسلافا ريجينسكايا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن توقيف زوجها غيركين بتهمة "التطرف".

وحسب محكمة مشتشانسكي في موسكو، يتهم غيركين بالدعوة عبر الإنترنت "إلى نشاطات متطرفة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن خمسة أعوام.