اتحاد التأمين يصدر نشرته الأسبوعية عن تقنيات الهندسة المالية لقياس الاستقرار المالي

أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية بعنوان "تقنيات الهندسة المالية لقياس الاستقرار المالى وأخطار التشغيل بشركات التأمين"، حيث تعتبر الهندسة المالية من المداخل الحديثة التي تقدم عدة تقنيات لقياس المخاطر التشغيلية وآليات مواجهتها وقياس الاستقرار المالي في المؤسسات المالية.

مفهوم الهندسة المالية

يشير مصطلح الهندسة المالية إلى استخدام أدوات مشتقة من علوم الرياضيات التطبيقية وعلوم الحاسب والاحصاء والاقتصاد.

كما ذكرت النشرة تعريفها بالإدارات المالية للشركات، وأيضاً من وجهة نظر الأسواق المالية وكذلك تعريف الجمعية الدولية للمهندسين الماليين لها.

أهمية الهندسة المالية

· التحوط من خلال خفض مخاطر التقلبات الاقتصادية المختلفة كتقلبات أسعار الفائدة و أسعار الصرف وغيرها، من خلال خفض حجم المخاطر المالية المترتبة على ذلك من خلال تقنيات تسمح بتحديد وقياس حجم الخطر و تقنيات لمواجهته.

· قياس الاستقرار المالي للمؤسسات ووضع تقنيات تسمح بالاكتشاف المبكر فى حالة وجود خلل بالاجراءات المالية المتبعة داخل المؤسسة.

· تحقيق ادارة مالية افضل عن طريق اعادة هيكلة التدفقات النقدية كاستخدام عمليات مبادلات سعر الفائدة من اجل تحويل معدلات الفائدة المتغيرة على القروض الى معدلات ثابتة لاغراض ضريبية او من اجل التنبؤ بالتدفقات المالية.

· تحقيق الكفاءة التشغيلية وذلك بدعم أساليب زيادة الايرادات والعوائد وتخفيض معدلات التكاليف بحيث يكون حساب التكاليف من خلال أدوات الهندسة المالية أقل من تكاليف التعامل بالطرق التقليدية.

· تعظيم فرص تحقيق الربح من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة يمكن استخدامها في عمليات الاستثمار او التحوط أو المضاربة، وتكون أقل مخاطرة .

· توفير أدوات وتقنيات لمواجهة مخاطر السوية ومخاطر الائتمان

· المساهمة فى التوصل الى تحقيق اعلى عائد استثمار باقل مخاطرة

أدوات وأساليب الهندسة المالية

· تداول المشتقات

· المضاربة

وشرحت النشرة أيضاً أهم تقنيات الهندسة المالية المستخدمة في قياس المخاطر التشغيلية والاستقرار المالي، وهي:

اولاً: تقنية مؤشرZ-Score

ثانياً: تقنية العائد على رأس المال المعدل بالخطر(RAROC) لقياس المخاطر التشغيلية

منهج الهندسة المالية في التأمين على الحياة

تظهر عملية الهندسة المالية في صناعة التأمين على الحياة في الخطوات الأساسية في عملية تصميم وتطوير منتجات التأمين على الحياة المهندسة مالياً وهى كالتالى:

· تحديد وإدراج احتياجات التأمين على الحياة ، ومتطلبات الحماية المتنوعة ، ومتطلبات الادخار والاستثمار للعملاء المحتملين.

· تحديد المخاطر المختلفة المتوقعة مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية والملف الشخصي العائلي للعميل ووضع أفضل طريقة لإدارة تلك المخاطر.

· تحديد أو توقع تحديات السوق والتهديدات المتوقعة من المنافسين واللوائح التنظيمية الحالية.

· التأكد من أن منتجات التأمين المهندسة مالياً ستنجح في إدارة تلك المخاطر بطريقة أكثر فاعلية واقتصادية لإضافة قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة.

· الاستماع واتخاذ التوصيات والاقتراحات المناسبة من المتخصصين الاكتواريين ووكالات التسويق والمتخصصين في قطاع التأمين.

· مراقبة منتظمة للفرص لتغطية المخاطر الجديدة التي تظهر على الساحة أو لإعادة تصميم منتجات التأمين على الحياة الحالية.

تحديات تطبيق الهندسة المالية في شركات التأمين

1. استبدال الهندسة المالية القائمة بأخرى مستحدثة .

2. اعادة المؤسسات هيكلة نفسها لتصبح مبدعة ومبتكرة .

3. تخفيض تكاليف النماذج والبرامج التي يمكن ان تستخدم لتسعير الأدوات النمطية .

4. تبني تطبيقات وتقنيات الهندسة المالية .

رأى الاتحاد

ضرورة اهتمام شركات التأمين بالاستفادة من التقنيات الحديثة للهندسة المالية وتطبيقاتها في قطاع التأمين. خاصة أنشطة الاستثمار والتحوط من المخاطر التي تواجه شركات التأمين.

ضرو رة التعمق فى تقنيات الهندسة المالية بادارات المخاطر بشركات التامين ونمذجتها وتطويرها بما يتناسب مع أنشطة التأمين المختلفة. وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات والاطر القانونية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التامين لضمان استقرارها واستمرارها في اداء عملها وحماية حقوق حملة الوثائق.