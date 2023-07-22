زوج في دعوى إثبات نشوز زوجته: "إديتها فلوس جلسات التخسيس صرفتها"

“رفضت نصيحتى ومساعدتى لها لتقليل وزنها ولحمايتها من الأمراض واتهمتنى بأن عينى فارغة وكل همى هو مظهرها أمام الناس وليس صحتها"، بهذه الكلمات بدأ ”إسلام خالد" دعواه التى تقدم بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتى تحمل رقم 6501 لسنة 2023 والتي طالب فيها بإثبات نشوز زوجتها.

وقال الزوج في دعواه: “مر على زواجنا نحو 10سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين وقررنا الإكتفاء بالطفلين، وعدم التفكير فى الإنجاب مرة أخرى، ومنذ إنجاب الطفل الأصغر وزوجتى وزنها أصبح زائد جدا حتى تعدى ال 115 كيلو، طلبت منها الاهتمام بصحتها والمحاولة فى تقليل وزنها، حتى لا يزداد الأمر سوءا ويزيد وزنها أكثر لكنها كانت تبرر لي بأنها مازالت ترضع ابننا الصغير ولا تستطيع تقليل طعامها، وبعد سنة ونصف زاد وزنها 10 كيلو حتى أصبح 125 كيلو”.

وتابع إسلام: “أصبحت تعانى من آلم شديد فى ظهرها وساقيها وبعد الكثير من الكشوفات أصر الأطباء على إنقاص وزنها، بالإضافة إلى إصابتها بمرض السكر وعدم استطاعتها التحرك بسهولة ويسر، طلبت منها التوجه لطبيب تغذية لتنظيم طعامها وبعد محاولات كثيرة معها اصطحبتها عنوة للطبيب وقام بكتابة نظام غذائي وطلب منها تتباعه، وطلب منها عمل جلسات خاصة لتخسيس بعض الأماكن بجسمها، قمت بإعطائها مبلغ مالى لعمل الجلسات التي طلبها الطبيب لكنها قامت بأخذ الفلوس منى وإنفاقها على نفسها وأوهمتنى بأنه تتوجه لعمل الجلسات، حاولت معها بكل الطرق لتقليل الطعام وكنت اصطحبها عنوة لنتمشي وعمل الرياضة لكن بلا جدوى".

وأضاف الزوج: “عندما فاض بيا الكيل من تصرفاتها العشوائية وقله اهتمامها بمظهرها وصحتها هددتها بالزواج مرة أخرى وأوهمتها بارتباطى بعلاقة عاطفية مع زميلتى بالعمل، فقامت بترك المنزل وغادرت، حاولت إرجاعها لكنها رفضت وطلبت منى كتابه شقة الزوجية باسمها حتى لا تكون عرضة للطرد أو الزواج عليها لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة بعد الفشل فى كل الحلول الودية معها”.