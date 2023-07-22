أخبار الظهيرة| قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة.. والأهلي يستعد لمواجهة بيراميدز

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"شهر من السحر والفنون".. قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول حفلات مهرجان العلمين الجديدة، وإليكم قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة:

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الأهلى يستعد لمواجهة بيراميدز.. كولر يحدد القائمة ومعسكر مغلق للفريق

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم السبت عقب المران المسائي على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا الأحد على استاد الدفاع الجوي.

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تفاصيل إعفاء أجور الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم

أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 70 لسنة 2023، بإعفاء الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها على الأجور.

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"الأرصاد": استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.

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السودان.. ارتفاع ضحايا قصف المستشفيات في مدينة الأبيض لـ4 قتلى و45 مصابا

أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 4 حالات وفاة و45 مصابا نتيجة القصف المستمر منذ ساعات في مدينة الأبيض والذي طال المستشفيات في المدينة.

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على متن 33 طائرة.. وصول 10 آلاف سائح أوروبى لمرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، قادمين على متن 33 رحلة طيران دولية من دول أوروبا.

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