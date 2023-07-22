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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودان.. ارتفاع ضحايا قصف المستشفيات فى مدينة الأبيض لـ4 قتلى و45 مصابًا

السودان
السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 4 حالات وفاة و45 مصابا نتيجة القصف المستمر منذ ساعات في مدينة الأبيض، والذي طال المستشفيات في المدينة.

وأوضحت النقابة، في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن فجر الجمعة شهد اشتباكات مسلحة وقصفا مدفعيا متبادلا بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف البيان: "سقطت قذيفة في ساحة مستشفى الأبيض التعليمي بالقرب من مركز غسيل الكلى، وقذائف بمحيط مستشفى الضمان ومستشفى النساء والتوليد والمستشفى الكويتي، سقط على إثرها 4 مدنيين حتى الآن، وما زالت الإصابات تتوافد حتى اللحظة".

وأشار البيان إلى أن اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان تجدد باستمرار إدانتها المطلقة لاندلاع الحرب في ولايات السودان المتعددة، داعية لإيقافها فوراً وحماية المدنيين الأبرياء، مضيفة: "إنها لا طائل منها يوازي ما افتقدته البلاد من أرواح وممتلكات وانهيار كامل لقوام الدولة على رءوس الشعب، وبخاصة على القطاع الصحي بالتدني الكارثي لهامش الخدمات الصحية الذي يحاول السودانيون النجاة من خلاله". 

وشددت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية المرافق الصحية في ظل النزاعات المسلحة.

وأجبرت الحرب في السودان نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأسفرت عن نزوح ما يربو على 700 ألف داخل السودان، مما يهدد بأزمة إنسانية تؤثر على استقرار المنطقة.

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