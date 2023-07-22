"الأرصاد": استمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن درجات الحرارة اليوم وغدًا أقل حدة من الأيام الماضية، مع انخفاض طفيف في قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة في الظل 36 درجة مئوية لكن المحسوسة 39، مع استمرار تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي تصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة عالية جدًا تتجاوز 95% على المناطق الساحلية، وتصل إلى 90% على القاهرة الكبرى، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.

ونوهت بأن اليوم سيكون هناك نشاط نسبي للرياح، ما يُساعد على تلطيف الأجواء إلى حد ما، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبًا للإصابة بضربات الشمس.