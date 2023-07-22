الأهلى يستعد لمواجهة بيراميدز.. كولر يحدد القائمة ومعسكر مغلق للفريق

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم السبت عقب المران المسائي على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا الأحد على استاد الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز الذي يحمل لقبه الـ43 في تاريخه.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، وتشهد استمرار غياب محمود متولي وعمرو السولية للإصابة، وأيمن أشرف بعد رحيله للبنك الأهلي.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون واللاعبين قبل المران المسائي للحديث عن المباراة المرتقبة خاصة بعدما تسلم من التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو التقرير الفني الخاص بفريق بيراميدز والذي يشمل نقاط القوة والضعف لفريق بيراميدز وأبرز لاعبيه واللاعبين المتوقع غيابهم عن موقعة الأحد من أجل تحديد ملامح التشكيل الذي سيعتمد عليه في خوض اللقاء المرتقب.

كما يشمل التقرير العديد من التسجيلات لمباريات بيراميدز في الفترة الماضية، وعدد الأهداف التي سجلها، ونفس الأمر للأهداف التي استقبلتها شباك الفريق السماوي في الفترة الماضية.

وطلب السويسري من محلل أداء الفيديو تقريرًا خاصًا عن موقعتي الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي، ونهائي السوبر الأخير الذي أقيم في الإمارات من أجل معرفة الخصم بشكل خاص وتجهيز الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والحفاظ على مشوار الفريق في البطولة الحالية بدون أي خسارة.