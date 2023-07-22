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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على متن 33 طائرة.. وصول 10 آلاف سائح أوروبي لمرسى علم اليوم

وصول 10 آلاف سائح
وصول 10 آلاف سائح أوروبي

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، قادمين على متن 33 رحلة طيران دولية من دول أوروبا ضمن 128 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت، وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وكشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 33 رحلة من بينها: 7 رحلات من إيطاليا، 9 رحلات من التشيك، 10 رحلات من بولندا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلة من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من هولندا.

ويستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال 128 رحلة طيران دولية بداية من اليوم السبت، وحتى يوم الجمعة، حيث كشفت جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية في صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم خلال الأسبوع، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.

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