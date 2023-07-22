رئيس جامعة القناة يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

وجّه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة يوليو المجيدة.

وقال الدكتور ناصر مندور، في نص البرقية: "باسمي واسم جامعة قناة السويس، أقدم لفخامتكم خالص التهنئة بحلول ثورة 23 يوليو، تلك الثورة البيضاء التي لبّى فيها جيش مصر العظيم إرادة شعبه المناضل، راجين المولى عز وجل أن يعينكم ويحقق غايتكم في بناء جمهورية معاصرة قوامها المواطن المصري".

وتابع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس: "لقد ترسخت المبادئ التي جاءت بها 23 يوليو - تلك الثورة البيضاء التي تمكّنت من إرساء العدالة الاجتماعية، وبناء جيش قوي وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، والقضاء على الاستعمار - في وجدان شعب مصر؛ لتصبح مبدأً عامًّا ومنهجًا، فشعب مصر العظيم دومًا يساند ويناصر قائده صاحب الرؤية الواضحة الذي يمتلك الكفاءة والقدرة على التغيير سعيًا إلى التصحيح وإعادة البناء".

وأضاف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس: "إن الإنجازات التي تولدت من تلاحم قوى الجيش مع إرادة الشعب لم تكن كلاما على ورق، بل واقعًا فعليًا لمسه الجميع على أرض الواقع، وسيكتب تاريخ مصر العظيم بأحرف من نور تلك الفترات الصعبة التي استطاع فيها الشعب أن يعبر واقعًا مظلمًا بدعم من جيشه"، حفظكم الله لمصر وشعبها، وسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وأنتم بخير.

وعلى الجانب الآخر، أشاد ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بمجهودات قطاع التعليم والطلاب؛ لسرعة رصد ومراجعة وإعلان النتائج، مؤكدًا أنه تم بالفعل إعلان نتائج بكالوريوس التربية والطب البيطري وطب الأسنان، لافتًا إلى أن البرامج المميزة بكلية التجارة الـ FMI وBIS و CH كان لها السبق في إعلان جميع نتائجها للمستوى الأول والثاني والثالث.

جاءت تلك الإشادة بالتزامن مع انعقاد مجلس التعليم والطلاب، الذي عُقِدَت جلستُهُ أمس الأربعاء الموافق 19 يوليو، برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور جميع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، وأمانة المجلس ومديري عموم إدارات القطاع.

واستهل الدكتور محمد عبد النعيم المجلس بتقديم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، متمنياً من الله تعالى أن يكون عاماً سعيداً مليئا بالإنجازات لجامعتنا ومصرنا، مُقدماً الشكر للعاملين بالقطاع من وكلاء وعاملين على حسن سير العملية الامتحانية، وسرعة مراجعة ورصد وإعلان النتائج.

وقبل بدء فعاليات المجلس، حرص الدكتور محمد عبد النعيم على تقديم درع شكر وتقدير للدكتور مدحت رخا وكيل كلية العلوم؛ لبلوغه سن المعاش مُتمنياً له مزيدًا من التوفيق والإسهامات العلمية المتميزة، والتوفيق على الصعيد الشخصي، مؤكدًا أن عطاء عضو هيئة التدريس لا ينتهي ببلوغ سن المعاش، بل يستمر في رحلته العلمية التي بدأ بها حياته، مُقدماً الشكر له على فترة وكالته المثمرة لكلية العلوم، وهي إحدى أقدم وأعرق كليات الجامعة.

وبدأت فعاليات الجلسة، التي أشار فيها عبد النعيم إلى أنه في القريب العاجل سيتم الانتهاء من إعلان كافة النتائج، مؤكدًا انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي الذي بدأ في 8 يوليو ويستمر حتى 7 سبتمبر، بالكليات التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة، على أن تشمل تلك الفترة أسبوع التسجيل و7 أسابيع للدراسة وأسبوعًا للامتحانات، وذلك طبقًا للنموذج الموحد للائحة الساعات المعتمدة في الجامعة.

كما تم استعراض الموضوعات المُقدمة من الكليات التي تضمنت مناقشة استعداداتها من خلال الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والصيانة بكل المعامل والمدرجات وقاعات الدراسة، استعدادًا لاستقبال العام الجامعي المقبل 2023/2024.