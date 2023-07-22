وكالات سفر صينية: مصر والإمارات تتصدران قائمة الوجهات المفضلة للسياح الصينيين

قالت وكالات سفر صينية، إن مصر والإمارات تتصدران قائمة الوجهات المفضلة للسياح الصينيين، وفقا لصحيفة "ذا جلوب إيكو" البريطانية.

وقالت "وكالة "في إف إس جلوبال" للسفر والسياحة، مع بداية العطلة الصيفية ، تزدحم المطارات ومحطات القطارات في الصين بالمسافرين وهم يستعدون للذهاب إلى مختلف الوجهات السياحية.

ووفقًا لبيانات من وكالة السفر Ctrip ، كانت هناك زيادة بمقدار ستة أضعاف في الطلب على تذاكر الطيران الدولية على أساس سنوي خلال الأيام الخمسة الأولى من موسم السفر الصيفي.

وقالت صحيفة "تشاينيز بيبولز ديلي" إن البيانات الصادرة عن وكالة "في إف إس جلوبال" لخدمات التأشيرات تشير إلى زيادة قوية في طلب السياح الصينيين على التأشيرات السياحية منذ مارس الماضي.

وبحلول مايو الماضي، وصل عدد طلبات الحصول على التأشيرات الأجنبية في الصين إلى 40٪ من المستوى في عام 2019 ، موضحة أن "في إف إس جلوبال" تتوقع أن يستمر الطلب على السفر في الارتفاع هذا العام ، وأن ذروة السفر السنوية ستدخل قريبًا.

أعربت الشركة عن تفاؤلها بشأن موسم السياحة 2023 ، وتوقعت أن يستمر على مدار العام.

وأضافت أن العطلة الصيفية للطلاب أدت إلى ذروة الطلب على التأشيرات حتى شهر مايو ، معتبرة أن هذه الذروة ستستمر لمدة أربعة أشهر متتالية.

من حيث الوجهات الأجنبية للسياح الصينيين ، برزت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية كوجهتين مفضلتين في سوق السياحة الخارجية الصينية هذا العام.

وفي هذا الصدد ، قال شيمايي ، مدير عام دائرة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط بشركة تشون كيو للسياحة ، إن الجولات التي نظمتها الشركة إلى الإمارات ومصر منذ انطلاق أول وفد سياحي في فبراير الماضي فاقت التوقعات.

وأوضح شيماي ذلك من خلال سهولة الحصول على تأشيرة سياحية ، بالإضافة إلى استعادة جزء كبير من الرحلات المباشرة ، وتراوحت الأسعار بين 10 آلاف و 20 ألف يوان.