خبير بريطانى يحذر: العالم لن يتمكن من تحقيق الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض

حذر خبير بريطاني بارز، من أن العالم لن يتمكن من تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وسط موجة الاحترار العالمي.

وجاءت تحذيرات البروفيسور بوب واتسون ، الرئيس السابق لهيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة، في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" الأمريكية، وسط صيف شديد الحرارة لأوروبا والصين والولايات المتحدة.

وتقول الأمم المتحدة إن تجاوز هذا الحد سيعرض ملايين الأشخاص لأحداث مناخية مدمرة محتملة.

واضاف أن العالم اتفق على محاولة الحد من ارتفاع درجة الحرارة بسبب تغير المناخ إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في مؤتمر للأمم المتحدة في باريس في عام 2015. وأصبح هذا الهدف محور الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ.

وظل علماء المناخ يحذرون الحكومات لسنوات من أنهم لا يخفضون انبعاثات بلدانهم بالسرعة الكافية للحفاظ على هذا الهدف.

أشار:"لكن من المدهش بالنسبة لشخص كبير ومحترم مثل الرئيس السابق لهيئة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة أن يكون صريحًا لدرجة أنه يعتقد أنه سيتم تفويتها".

يشغل البروفيسور السير بوب واتسون حاليًا منصب أستاذ فخري في مركز تيندال لأبحاث المناخ في المملكة المتحدة - بعد أن عمل سابقًا في الأمم المتحدة وناسا ووزارة البيئة في المملكة المتحدة والبيت الأبيض في الولايات المتحدة - وربما يكون أحد علماء المناخ الأوائل في العالم.

وقال في المقابلة "أعتقد أن معظم الناس يخشون أنه إذا تخلينا عن 1.5 حد مئوية، الذي لا أعتقد أننا سنحققه ، في الواقع أنا متشائم جدًا بشأن تحقيق حتى 2 درجة مئوية ، إذا سمحنا للهدف بأن يصبح أكثر مرونة ، أعلى وأعلى ، فإن الحكومات ستفعل أقل في المستقبل."

وقد أيد اللورد ستيرن ، رئيس معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة ، تصريحاته رغم صراحة ، في وقت لاحق يوم الخميس خلال مقابلة مع برنامج WATO التابع لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقال: “أعتقد أن 1.5 ربما يكون بعيد المنال حتى لو تسارعنا بسرعة الآن ، لكن يمكننا إعادته إذا بدأنا في خفض تكلفة الانبعاثات السلبية وتحسين الانبعاثات السلبية، والانبعاثات السلبية تعني التقاط الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون”.