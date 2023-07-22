رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنائس المنيا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال جولته الرعوية بصعيد مصر، في رسامة عدد من الشيوخ والشمامسة الجدد بمحافظة المنيا، في كل من الكنيسة الإنجيلية ببلنصورة والكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت، والكنيسة الإنجيلية بالعوام، والكنيسة الإنجيلية بعكاكه.

جاء ذلك بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زاهيان، رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع مشيخة أسيوط الإنجيلي، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري بسنودس النيل الإنجيلي، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير صادق، عضو المجلس الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، عضو المجلس الإنجيلي.

كما حضر أيضا الشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي، والقس كمال رشدي، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة بحري بمدارس السنودس، والقس نبيل صموئيل، رئيس اللجنة القضائية بمجمع المنيا، والدكتور الشيخ ماجد فؤاد، نائب رئيس مجمع مشيخة المنيا، والشيخ وحيد زغلول، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والقس أسعد طلعت، راعي الكنيسة الإنجيلية ببلنصورة، والقس مدحت ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت، والقس هاني عادل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعوام، والقس عادل حنين راعي الكنيسة الإنجيلية بعكاكه.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، جميع المرتسمين الجدد من الشيوخ والشمامسة، كما عبر "زكي" عن سعادته الكبيرة بمشاركته احتفالات كنائس المنيا الإنجيلية مع شعبها الإنجيلي العظيم.

كما وجه رئيس الإنجيلية خلال كلماته عددًا من الرسائل الروحية، وقال: "دورنا هو أن نسعى إلى دعوة الله، وغياب النموذج يخلق مجتمعًا مترهلًا، ونؤمن بمواجهة الشر بالخير، والتعليم هو جوهر الكنيسة التي نحلم بها والتعليم المؤسس على كلمة الله هو الذي يكوّن عقيدتنا وحياتنا، كما أن أساس التعليم اللاهوتي هو الذي يساعد الكنيسة على العبور إلى المستقبل وتربط بين كلمة الله والمجتمع".

وأضاف "زكي": "الله أعظم من تصورنا وأروع من إدراكنا، ولا ينظر إلينا الله كما ننظر إلى أنفسنا، والالتزام بالحق يجعلك مؤثرًا، والحرية من الخطية تؤدي بنا إلى الانتصار والعبور إلى المستقبل، كما أن دور الكنيسة التي نحلم بها هو أن تسعى إلى تحقيق مجتمع السماء على الأرض".

ومن المقرر أن يشهد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدًا السبت، وضع حجر الأساس لكنيسة المنيا الجديدة وكنيسة زاوية سلطان، بحضور شعبي وجماهيري ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.