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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يا أهل الله ياللى فوق".. انطلاق حفل تامر حسنى بالعلمين الجديدة (بث مباشر)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

يقدم موقع "الدستور"، اليوم الجمعة، بث مباشر لفعاليات حفلة النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة.

وبدأ تامر حسني، الحفل بأغنية "يا أهل الله ياللي فوق"، موجهًا الشكر لجميع القائمين على مهرجان العلمين الجديدة.

ويستعد تامر حسني لتقديم العديد من المفاجآت لجمهوره، حيث يشاركه في الحفل الفنان أحمد عصام والذي يقدم عرضًا خاصًا بالألعاب النارية. 

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "تاج" من فيلمه "تاج" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت الـ 10 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط.

تامر حسني العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة حفل تامر حسني من العلمين الجديدة بث مباشر

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