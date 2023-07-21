"يا أهل الله ياللى فوق".. انطلاق حفل تامر حسنى بالعلمين الجديدة (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور"، اليوم الجمعة، بث مباشر لفعاليات حفلة النجم تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة.

وبدأ تامر حسني، الحفل بأغنية "يا أهل الله ياللي فوق"، موجهًا الشكر لجميع القائمين على مهرجان العلمين الجديدة.

ويستعد تامر حسني لتقديم العديد من المفاجآت لجمهوره، حيث يشاركه في الحفل الفنان أحمد عصام والذي يقدم عرضًا خاصًا بالألعاب النارية.

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخراً أحدث أغانيه بعنوان "تاج" من فيلمه "تاج" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت الـ 10 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط.