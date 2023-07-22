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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار حفرة على شخصين أثناء تنقيبهما عن آثار بالإسماعيلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

انهارت حفرة على شخصين أثناء تنقيبهما عن آثار بمزرعة بجوار محور 30 يونيو بالإسماعيلية.

 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بسقوط شخصان داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمزرعة بجوار محور 30  يونيو - دائرة مركز أبو صوير  ملك "ف.ع. س" 48 عام صاحب معلف مواشي وإنتاج ألبان مقيم أبوتاري دائرة مركز أبو صوير.
 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ حيث تبين لرجال الأمن أنه أثناء قيام كلا من: "السيد. ف. ع" 20 عام بدون عمل مقيم أبوتارى - دائرة مركز أبو صوير و" محمد. ف. م" 45 عام عامل بناء مقيم البلابسة - دائرة مركز أبو صوير و"يوسف. ع. م" 63 عام مندوب بشركة مصر للتأمين بالمعاش مقيم سرابيوم - دائرة مركز فايد بالتنقيب عن الآثار بأرض المزرعة المشار إليها على مساحة حوالى 5 أفدنة وإنهالت الرمال على الأول والثاني - كما تبين وجود حفرة بعمق حوالي 20 متر تقريباً وبقطر 2 متر بمواجهة الثالث أقر بقيامه بالاشتراك مع الأول والثاني وصاحب المزرعة بالتنقيب عن الآثار - تم التحفظ على الثالث.
 

على الفور تم استدعاء قوات الإنقاذ البرى لانتشال الجثتين ومازال العمل جارى لانتشال الجثتين.

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