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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب فشل الجهاز التنفسي وعوامل الخطر وطرق فعالة للوقاية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الفشل التنفسي والذي يعرف أيضا بـ القصور التنفسي، هو حالة مرضية يكون فيها تبادل الغازات في الجهاز التنفسي غير كاف، ما يترتب عليهِ اضطراب المستوى الطبيعي لغاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، أو كليهما، وعادةً يحدث الفشل عندما لا تتمكن الرئتين من تلقي الأكسجين الكافي في الدم.

اسباب فشل الجهاز التنفسي 

في هذا التقرير نستعرض كل ما تحتاج لمعرفته حول أسباب وعوامل الخطر والأعراض والمضاعفات وعلاج فشل الجهاز التنفسي.

وبحسب«hindustantimes»، فلن يتمكن الشخص المصاب بفشل في الجهاز التنفسي من التنفس بحرية بمفرده لأن فشل الجهاز التنفسي يحدث عندما لا تتمكن الرئتان من تلقي ما يكفي من الأكسجين في الدم، وبالتالي، سيواجه الشخص صعوبة في التنفس وقد يحتاج إلى علاج بالأكسجين.

وبالنسبة لظهور فشل الجهاز التنفسي، فيكون عندما يفشل الجهاز التنفسي في إخراج ما يكفي من ثاني أكسيد الكربون من دم الشخص، ويتراكم في الجسم.

ويمكن تصنيف الفشل التنفسي إلى نوعين، الأول(الفشل التنفسي الحاد والمزمن): وهما نقص التأكسج وفرط نشاط الجهاز التنفسي.

ووفقًا لـ «hindustantimes» فيحدث نقص تأكسج الدم عند عدم وجود الكمية المطلوبة من الأكسجين في الدم، ومن المعروف أن المرء يعاني من فشل تنفسي مفرط أو فرط ثنائي أكسيد الكربون عندما يكون هناك كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الدم.

وعن أسباب فشل الجهاز التنفسي، يمكن للمرء أن يعاني من فشل في التنفس بسبب انسداد في الحلق إذا انسكب شيء ما هناك، أو في النخاع الشوكي، أو إصابة الدماغ التي تؤثر على عملية التنفس، علاوة على ذلك، يمكن لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الناتجة عن الالتهاب الرئوي والإنتان و صدمات الرأس والتهاب البنكرياس أن تؤدي أيضًا إلى فشل الجهاز التنفسي، كما أن استنشاق الدخان من الحرائق أو الأبخرة الضارة يمكن أن يؤدي إلى هذه الحالة.

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وفيما يتعلق بعوامل الخطر، يكون التدخين والكحول هما التاريخ العائلي للإصابة بأمراض أو أمراض الجهاز التنفسي وضعف جهاز المناعة وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن أو الربو الذي يمكن أن تسبب قصورًا في الجهاز التنفسي.

وبحسب«hindustantimes»، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين من أعراض مثل ضيق التنفس والنعاس وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية، مثل ارتداء الملابس أو صعود السلالم بسبب التعب.

وفيما يتعلق بالمضاعفات، يمكن أن يؤدي فشل الجهاز التنفسي غير المُدار أن إلى الانسداد الرئوي والتليف الرئوي والالتهاب الرئوي واسترواح الصدر (الرئة المنهارة) والفشل الكلوي والفشل الكبدي.

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