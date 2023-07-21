كامل العدد.. مدحت صالح يغرد مع جمهوره فى أوبرا الإسكندرية (صور)

ليلة صيف ساحرة جاءت ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله البراقة.

فـ على مسرح سيد درويش الذى علق لافتة كامل العدد توهج مدحت صالح فى سماء المدينة الساحلية، وكعادته نجح فى الانطلاق بعشاقه الى عالم الاحلام متنقلا بين مجموعة من غنائياته الشهيرة كان منها جايلكم يا اللى وحشتونى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، المليونيرات، النور مكانه فى القلوب، زى ما هى حبها ، وعدى، حبيبى يا عاشق ، يتقال، ابن مصر، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمى السلام ، شط اسكندرية، ثلاث سلامات وقولوله الحقيقة .

وكان فصل الإيقاع تدريب الفنان سعيد الارتيست التابع لمركز تنمية المواهب قد قدم فقرة فنية فى الساحة الخارجية للمسرح قبل بدء الحفل شملت معزوفات دقات المواهب، احنا الشباب صوابع زينب وصباحه ومساه.