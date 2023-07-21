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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بذكرى ميلادها.. هياتم نجمة الثمانينيات التى غيرت مقاييس الجمال لدى النساء

الفنانة هياتم
الفنانة هياتم

يوافق الغد 22 يوليو ذكرى ميلاد النجمة هياتم، ففي مثل هذا اليوم من عام 1949، ولدت في الإسكندرية سهير حسن أحمد، التي اشتهرت لاحقًا بالاسم الفني هياتم، والتي أصبحت واحدة من أبرز نجمات السبعينيات والثمانينيات في مصر والعالم العربي، بفضل جمالها وإثارتها وموهبتها في الرقص والتمثيل.

هياتم التي بدأت حياتها الفنية كراقصة شرقية في الأفراح والكازينوهات، تحولت إلى ممثلة ناجحة شاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات، وأبدعت في تقديم شخصية المرأة المغرية والجذابة والقوية، التي تثير إعجاب الرجال وغيرة النساء.

عانت الفنانة هياتم بآخر أعوامها من مرض سرطان القولون، حيث توفيت في 27 يوليو 2018، تاركة خلفها إرثًا فنيًا ثريًا وذكرى لامعة في قلوب جمهورها.

"هياتم".. نجمة الثمانينيات التي غيرت مقاييس الجمال لدى النساء:

في الثاني والعشرين من يوليو، نحتفل بذكرى ميلاد إحدى أكبر نجمات السينما المصرية، هياتم، فعلى رغم مرور عقود على رحيلها، إلا أن إرثها في عالم الفن لا يزال حاضرًا ويستمر في تأثيره على مقاييس الجمال لدى النساء حتى اليوم.

بدأت هياتم مسيرتها الفنية في ثمانينيات القرن الماضي، واستطاعت أن تحقق شهرة واسعة بفضل إطلالتها المميزة وجرأتها في التعبير عن الذات، كان لهياتم تأثير كبير في تحدي المعايير التقليدية للجمال والأنوثة في المجتمع المصري، فقد كانت تعتمد على ارتداء الملابس الجريئة في أفلامها، بالإضافة إلى قصات الشعر المميزة والماكياج الجذاب.

أشهر أعمال الفنانة هياتم:

قدمت هياتم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها الفنية، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات على مستوى الوطن العربي.

من أشهر الأدوار التي جسدتها هياتم دور الفتاة المهووسة بالمشاهير في فيلم غريب في بيتي، مع النجم نور الشريف، وسعاد حسني، وقدمت حينها دور الفتاة التي تغري لاعب كرة القدم "شحاتة أبوكف".

هياتم نجمة الثمانينات أشهر أعمال الفنانة هياتم السينما المصرية مقاييس الجمال

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