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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بالمجان.. قصور الثقافة تطلق ورشة "ابدأ حلمك السينمائية" بقصر ثقافة الأنفوشى

ورشة ابدأ حلمك
ورشة ابدأ حلمك

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، بقصر ثقافة الأنفوشي، في الفترة من 30 يوليو الحالي حتى 18 أغسطس المقبل، ومتاح الآن التقديم وسحب استمارة الاشتراك من مقر القصر بالأنفوشي.

الورشة تخصصية في مجالات السينما كافة، مثل السيناريو، والإخراج، والتصوير، والمونتاج؛ ليتمكن الدارسون من التعمق في الدراسة، وذلك بعد دراسة أسبوع دورة عامة في مختلفة التخصصات، ثم يبدأ الأسبوع التالي في ورش تخصصية بالتوازي، وعقد دورة عامة لمشروع السينما تتضمن جميع مجالات فنون السينما مثل السيناريو، والإخراج، والمونتاج، والإنتاج، والتصوير، والهندسة الصوتية، مدخل فيلم التسجيلي، مدخل للرسوم المتحركة، ومدخل لموسيقى الأفلام، ويحاضر فيها كل من د. ضياء الدين جابر، د. رشا مجدي، المونتير السينمائي حسام المحفوظي، د. نادر رفاعي، د. أشرف محمد، عصام حلمي، مجدي أحمد علي، د. إيمان يونس، تامر جوزيف، المخرج أحمد رشوان، بسمة أبو العزم.

وتبدأ في الفترة من 9 أغسطس حتى 18 أغسطس ورش متخصصة في مجالات متعددة، ويحاضر في مجال التمثيل السينمائي المخرج السينمائي أشرف فايق، الدكتور تامر الجزار، وفي مجال المونتاج المونتير السينمائي حسام المحفوظي، وفي مجال التصوير الدكتور حسين بكر ومدير التصوير زايد نايف، وفي مجال الإخراج المخرج عادل عوض، والمخرج فخر الدين نجيدة، وفي مجال السيناريو الدكتور أشرف راجح، الدكتور نادر رفاعي، والفنان تامر عبد المنعم.

مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" هو مشروع لهواة دراسة السينما وفنونها المختلفة، يقدم بإشراف الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، حيث يتناول المشروع النواحى الفنية كافة لصناعة فيلم سينمائي، والدورة متاحة للفئات العمرية والمؤهلات الدراسية كافة على ألا يقل أعمار المشاركين عن 16 سنة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فعاليات ورشة ابدأ حلمك السينما بين يديك قصر ثقافة الانفوشي

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