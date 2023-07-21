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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

العثور على جثة طالبة بها آثار خنق داخل منزلها فى قنا

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة طالبة في مدرسة التمريض داخل منزلها بنجع حمادي.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  بالعثور على جثة همس.ع.ع، 17 عامًا، طالبة بمدرسة التمريض، داخل منزلها بقرية الرئيسية في نجع حمادي، بها آثار خنق في الرقبة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

اجهزة الامن إخطار ا أجهزة الأمنية ادي آثار خنق اجهزة

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