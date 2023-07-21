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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يشرح معنى حديث “إذا التقى المسلمان بسيفيهما” (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الحرص عزمٌ في القلب، فإذا عزم الإنسان في قلبه شيئًا ولم يحققه أخذ الله الإنسان على هذا العزم، مشيرًا إلى أن العزم نوع من النية الجازمة ونية المرء خير من عمله.

وأضاف "جبر" خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الإنسان إذا كانت نيته خيرا يعطيه الله الخير حتى وإن لم يفعله، أو حيل بينه وبين الخير الذي كان ينوي الإنسان أن يفعله فإن الله تعالى يعطيه ثواب هذا الخير، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا فعله فإن الله يضاعف له هذا الخير.

وأوضح أن الإنسان إذا عزم على فعل شر ولم يحصله لشيء خارج عن إرادته يعاقب الله عليه، فيجب علينا أن نأخذ بالنا من الحيدث القائل (عن أبوي يرة قال: سمعت  رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل، والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال: لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه)، لأن المسلمين يقتلون المسلمين في كل بلاد الملسمين باسلحة أعداء الإسلام والمسلمين.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس اعرف نبيك إذا التقى المسلمان بسيفيهما الحرص عزم في القلب

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