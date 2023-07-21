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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال جماهيرى على مصيف رأس البر هربًا من الحر فى دمياط

رأس البر
رأس البر

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة تزايد إقبال المصطافين ورواد المدينة على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث إن مصيف رأس البر في محافظة دمياط هو أحد أشهر المصايف على مستوى الجمهورية عبر كل الأزمنة.

‏ويتوافد المصطافون على مدينة رأس البر في دمياط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وهربًا من موجة الحر وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إذ يجري العمل من أول ضوء مع تكثيف الجهود على الشاطئ بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعة بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

كما شن مجلس مدينة رأس البر في دمياط حملات مكبرة حفاظًا على أمن وسلامة المصطافين ورواد الشاطئ، والمظهر الحضاري للمدينة، حيث تصدى فريق العمل بالشاطئ وأزال الخيام من على الشاطئ حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين ورواد الشاطئ نظرًا لما تحتويه تلك الخيام من مواد وأدوات قابلة للاشتعال دون أي احتياطات للأمن والسلامة، بالإضافة لمتابعة انتظام الأعمال وتقديم الخدمات الشاطئية للمصطافين والرواد، وذلك في إطار اهتمام الوحدة بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال موسم صيف 2023 حيث تابع المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر في دمياط، أعمال التصدي لنصب الخيام العشوائية على شواطئ رأس البر والمعدات التي قد تتسبب في اشتعال الحرائق أو تشويه منظر شواطئ رأس البر الحضاري، ومصادرة تلك الخيام والمعدات في دمياط.

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راس البر دمياط محافظة دمياط منال عوض مصطافين

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