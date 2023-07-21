13 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- الفيوم

أُصيب 13 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، اليوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص بين بوابات الرسوم والطريق الدائري الإقليمي، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.