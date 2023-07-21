مباحثات بين غرفة القاهرة و"هيومان ريستارت" تمهيدًا لتوقيع توأمة مع الغرفة الألمانية

عقدت غرفة القاهرة التجارية مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية اجتماعًا موسعًا في إطار التعاون المثمر بين الجانبين لمناقشة بنود البروتوكول المزمع توقيعه بين الغرفة التجارية للقاهرة والغرفة التجارية الألمانية بشأن تدريب الكوادر البشرية المصرية وتجهيزها للعمل بالسوق الألماني.

وأشار منير المصري رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، إلى أن هذا البروتوكول يعتبر ملحقًا إضافيًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين منظمة هيومان ريستارت الألمانية وغرفة القاهرة في مارس الماضي.

وقال رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة إن تدريب الشباب المصري سيتم تحت إشراف الغرفة التجارية الألمانية بالتنسيق مع منظمة هيومان ريستارت في أكاديمية التجار بالغرفة التجارية للقاهرة ضمن هذا التعاون المهم بين الطرفين المصري والألماني.

ونوه “المصري” إلى أن المتدربين سيحصلون على شهادات معتمدة من غرفة القاهرة عقب الانتهاء من البرامج التدريبية، وبالتبعية نفس هذا الاعتماد لهذه الشهادات سيكون أيضًا من الغرفة التجارية الألمانية.