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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الموارد المائية العراقية": المخزون المائى حاليًا هو الأقل فى تاريخ البلاد

جريدة الدستور

أكد طه درع، مستشار وزارة الموارد المائية العراقية، صباح اليوم الجمعة، أن المخزون المائي الموجود حاليًا هو الأقل في تاريخ العراق، لافتا إلى أن العراق مقبل على شح مياه كبير، والمياه الموجودة في الخزانات العراقية وسدودها هي أقل ماء موجود في تاريخ البلاد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة تتعرض لضغوطات بجانب التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن العراق يعتمد على دول الجوار في مصادر المياه، نظرا لأنها دولة مصب.

- تركيا بنت شبكة كبيرة من السدود العملاقة فقل المخزون بسدود العراق

وأوضح أن تركيا بنت شبكة كبيرة من السدود العملاقة فقل المخزون بسدود العراق، وينعكس ذلك على منابع دجلة والفرات التي تأتي من تركيا، لافتا إلى أن الأهوار تعرضت لجفاف بسبب التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.

وأشار درع إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التجاوزات التي تتسبب بهدر كبير للمياه من خلال استغلال عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك، ويكون التبخر كبيرًا فيها، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الخطة الزراعية مقننة بناء على ما موجود من الخزين المائي.
 

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