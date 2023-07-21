لو فاتك التريند|موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتامر حسني "مفاجأة العلمين"

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الصف الثالث الثانوي، ويزداد ترقب أولياء الأمور والطلاب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وسط حالة من القلق والخوف، عقب انتهاء الطلبة من الامتحانات وبدء الإجازة الصيفية.

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الليلة.. تامر حسني مفاجأة "العلمين الجديدة" بأضخم حفل غنائي

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء أولى حفلات مهرجان العلمين في تمام التاسعة مساء اليوم، بمدينة العلمين الجديدة.

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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأسبوع

كشفت تقارير دولية عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع، وكانت سجّلت بعض منها أعلى مستوى لها منذ عدة أشهر.

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"الصحة العالمية": نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك

قال الدكتور رامان فلايدهان، المسئول بالبرنامج العالمي لأمراض المناطق المدارية بمنظمة الصحة العالمية، إن ما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك.

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أول جلسة تصوير لـ حنان مطاوع بعد إجرائها عملية جراحية

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على مشاركة أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد عملية جراحية أجرتها لاستئصال الغدة الدرقية.

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إيرادات «بيت الروبي» لكريم عبدالعزيز تتجاوز 103 ملايين جنيه

واصل فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم تصدر شباك التذاكر المصري للأسبوع الرابع على التوالي، متصدرًا قائمة الإيرادات بين كل الأفلام التي طرحت بموسم عيد الأضحى.

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