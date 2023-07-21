الليلة.. تامر حسنى مفاجأة "العلمين الجديدة" بأضخم حفل غنائى

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء أولى حفلات مهرجان العلمين في تمام التاسعة مساء اليوم، بمدينة العلمين الجديدة.

وأُقيمت كل استعدادات الحفل من شاشات عرض، وأجهزة الصوت والإضاءة، كما انتهت بروفات العروض الحركية للحفل.

ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر حسني، مفاجأة لجمهوره من خلال مقاطع من أغنيات جديدة له من ألبومه "هرمون السعادة"، بالإضافة إلى الأغنيات التي طرحها مؤخرًا وحققت ناجحًا لافتًا.

وشهد موقع "تذكرتي" إقبالًا جماهيريًا على شراء تذاكر حفل تامر حسني، والتي أوشكت على النفاذ قبل ساعات من الحفل، حيث تم تقسيمها لعدة فئات تناسب جميع الشرائح.