ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. تامر حسنى مفاجأة "العلمين الجديدة" بأضخم حفل غنائى

تامر حسني
تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء أولى حفلات مهرجان العلمين في تمام التاسعة مساء اليوم، بمدينة العلمين الجديدة.

وأُقيمت كل استعدادات الحفل من شاشات عرض، وأجهزة الصوت والإضاءة، كما انتهت بروفات العروض الحركية للحفل.

ومن المقرر أن يقدم الفنان تامر حسني، مفاجأة لجمهوره من خلال مقاطع من أغنيات جديدة له من ألبومه "هرمون السعادة"، بالإضافة إلى الأغنيات التي طرحها مؤخرًا وحققت ناجحًا لافتًا.

وشهد موقع "تذكرتي" إقبالًا جماهيريًا على شراء تذاكر حفل تامر حسني، والتي أوشكت على النفاذ قبل ساعات من الحفل، حيث تم تقسيمها لعدة فئات تناسب جميع الشرائح.

الأيام القادمة العلمين الجديد العلمين الجديدة النجم تامر حسني نجم حفل النجم تامر حسني حفلات مهرجان العلمين الجديدة حفلات مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديد

الأكثر قراءة

الرئاسة الفرنسية تجرى تعديلًا وزاريًا وتقيل وزيرة لظهورها فى مجلة "بلاى بوى"

"الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين: الجمعة نهاية الموجة الحارة

توجيه الرئيس السيسى بتعزيز نشاط الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا يتصدر اهتمامات الصحف

المحاكمات فى أسبوع| تأجيل معارضة إيمى سالم ومحاكمة مرتضى منصور واستئناف شيرين

طقس حار وهدوء فى الأمواج.. شواطئ الإسكندرية "كومبليت فى الويك إند"

للبقاء مدى الحياة.. باريس سان جيرمان يغرى كيليان مبابى بـ"عرض خرافى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال