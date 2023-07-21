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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية": نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال الدكتور رامان فلايدهان، المسئول بالبرنامج العالمي لأمراض المناطق المدارية بمنظمة الصحة العالمية، إن ما يقرب من نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك التي ينقلها البعوض، وذلك مع حدوث ما يقدر بحوالي 100-400 مليون إصابة كل عام.

- المنطقة الأمريكية أبلغت عن 2.8 مليون حالة

وأضاف "فلايدهان"، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن المنطقة الأمريكية أبلغت عن 2.8 مليون حالة و1280 حالة وفاة في عام 2022، مشيرا إلى استمرار هذا الاتجاه المتزايد في عام 2023 حيث تم الإبلاغ بالفعل عن ما يقرب من 3 ملايين حالة، ولفت إلى أن انتشار الحالات في الجنوب (بوليفيا وباراجواى وبيرو) يعد مصدر قلق متزايدا.

وتابع أنه من المبكر نسبيا الحصول على تقارير من آسيا، وإن كانت الاتجاهات مقلقة حيث تمثل آسيا عادة حوالي 70٪ من عبء المرض العالمي، ولفت إلى أنه وعلى صعيد الأمريكتين فقد تم الإبلاغ في الفترة ما بين الأسبوع الوبائي الأول وحتى أول يوليو الجاري عما يقرب من 3 ملايين حالة إصابة بحمى الضنك بما في ذلك 1302 وفاة.

وذكر مسئول منظمة الصحة أن معظم المصابين بحمى الضنك لن تظهر عليهم الأعراض، ولكن الأعراض الأكثر شيوعا هي ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام الجسم والغثيان والطفح الجلدي.

ارتفاع درجة الحرارة الإصابة بحمى الضنك البرنامج العالمي الصحة العالمية المناطق المدارية حمى الضنك رجة الحرارة سكان العالم مؤتمر صحفي اليوم

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