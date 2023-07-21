أول جلسة تصوير لـ حنان مطاوع بعد إجرائها عملية جراحية

حرصت الفنانة حنان مطاوع، على مشاركة أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد عملية جراحية أجرتها لاستئصال الغدة الدرقية، مرتدية إطلالة ناعمة مفعمة بالحيوية، مرتدية "جامبسوت أحمر"، معلقة عليها: "الحمد لله دائما وأبدا".

كانت قد كشفت الفنانة حنان مطاوع عن إجرائها عملية جراحية استأصلت من خلالها الغدة الدرقية بعد تضخمها، الشهر الماضي، مطمئنة جمهورها بتمتعها بصحة جيدة، إذ تقوم بتصوير مسلسل "هابي هالوين".

وقالت الفنانة حنان مطاوع عبر فيديو بموقع "إنستجرام": "مساء الخير عليكم وكل سنة وأنتم طيبين وآسفة أني أزعجتكم وقلقتكم بالخبر اللي نزل ده معرفش مين مصدره حقيقي، بس أنا فعلًا عملت الغدة الدرقية والعلامة لسه باينة، عملتها من شهر تقريبا، والحمد لله أنا كويسة جدا، والنهارده تاني يوم تصوير ليا في مسلسل هابي هالوين".

وأضافت: "مش عارفة إيه اللي حصل كان مضخمها كده والدكاترة قالوا لي لازم تتشال، ولكن الحمد لله ربنا يمتع الناس بالصحة والعافية، وأنا متشكرة وممتنة لاهتمامكم ومعلش أنا آسفة أني أزعجتكم وعارفة الناس فيها اللي مكفيها ويا رب يجعلني مصدر سعادة ليكم".

مسلسل "هابى هالوين"

وكانت الفنانة حنان مطاوع بدأت تصوير أول مشاهدها في مسلسل "هابى هالوين"، يناير الماضي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويتكون من 6 حلقات فقط، ويشاركها بطولته الفنان محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، مدير تصوير محمد مطر، إنتاج محمد سطوحي.