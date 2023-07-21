ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 32 مخالفة متنوعة في حملات لرفع إشغالات الشوارع بالمنيا

حملات مكبرة لرفع
حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع مراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا، من حملاتها لإزالة ورفع  المخالفات والإشغالات ومتابعة الحالة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات علي حرم الطريق العام والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين والقضاء على المظاهر العشوائية وتسهيل سير المواطنين وحركة المرور.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ مخالفة متنوعة، إلى جانب رفع كافة المخالفات والإشغالات على أرصفة الكوبرى القديم وفتح الطريق أمام المواطنين.

وفى مركز مغاغة شمال المحافظة، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة (الجمهورية، السلام، ميدان المحطة، طه حسين)، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٧ مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملاتها الدورية والتفتيشية والتعامل الفوري حيال المخالفين لعودة الانضباط للشارع المنياوى.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، قال المحاسب هشام فايز، رئيس المركز والمدينة، إنه جرى تكثيف حملات الإشغالات بالمدن والقرى ورفع كافة إشغالات الطرق وتوسيع الطرق للمواطنين.

 

356804897_1006839257223219_4208005091760157592_n
356804897_1006839257223219_4208005091760157592_n
356814977_1013359066327775_5493378481773325300_n
356814977_1013359066327775_5493378481773325300_n
356834431_657689492911902_8853971700965016749_n
356834431_657689492911902_8853971700965016749_n
356846755_6362791633801883_4237422803689036109_n
356846755_6362791633801883_4237422803689036109_n
361610822_593373492973347_6302166030549698267_n
361610822_593373492973347_6302166030549698267_n
361978635_593373452973351_8689295451192547541_n
361978635_593373452973351_8689295451192547541_n
المنيا حملات مكبرة لرفع الإشغالات شوارع مراكز المنيا سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

أردوغان: تطوير العلاقات مع مصر سيعزز إمكاناتنا الاقتصادية

العربي القطري يتعاقد مع "هداف الزمالك"

بعد ظهورها على شواطئ الغردقة.. ما لا تعرفه عن سمكة شيطان البحر

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. التجار يؤكدون استمرار الإقبال ومواطنون: "هنقاطعها"

السباح العالمى سيد الباروكى يقود "ناشئى الزعانف" للسباحة فى قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال