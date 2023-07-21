ضبط 32 مخالفة متنوعة في حملات لرفع إشغالات الشوارع بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا، من حملاتها لإزالة ورفع المخالفات والإشغالات ومتابعة الحالة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لإزالة كافة أشكال التعديات علي حرم الطريق العام والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين والقضاء على المظاهر العشوائية وتسهيل سير المواطنين وحركة المرور.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات التجارية بدائرة المركز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير ٢٥ مخالفة متنوعة، إلى جانب رفع كافة المخالفات والإشغالات على أرصفة الكوبرى القديم وفتح الطريق أمام المواطنين.

وفى مركز مغاغة شمال المحافظة، أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع المدينة (الجمهورية، السلام، ميدان المحطة، طه حسين)، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٧ مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى استمرار تنفيذ حملاتها الدورية والتفتيشية والتعامل الفوري حيال المخالفين لعودة الانضباط للشارع المنياوى.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، قال المحاسب هشام فايز، رئيس المركز والمدينة، إنه جرى تكثيف حملات الإشغالات بالمدن والقرى ورفع كافة إشغالات الطرق وتوسيع الطرق للمواطنين.

356804897_1006839257223219_4208005091760157592_n

356814977_1013359066327775_5493378481773325300_n

356834431_657689492911902_8853971700965016749_n

356846755_6362791633801883_4237422803689036109_n

361610822_593373492973347_6302166030549698267_n