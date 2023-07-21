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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب ناشئات السلة تحت 16 سنة يواجه أنجولا في نصف نهائي بطولة إفريقيا

منتخب مصر لناشئات
منتخب مصر لناشئات كرة السلة

يسعى منتخب مصر لناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة لحجز مقعده في بطولة العالم عندما يواجه منتخب أنجولا في الخامسة والنصف مساء اليوم في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا المقامة في تونس، وفي نفس الدور يلتقي منتخبا تونس ومالي، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية كما يتأهلان أيضا للمشاركة في بطولة العالم.

منتخب ناشئات مصر خاض أربع مباريات في البطولة الإفريقية وفاز في دور المجموعات على غينيا 130 -40 وعلى تونس 64 – 49وعلى أوغندا 78 -25 ثم فاز في ربع النهائي على رواندا 84 – 15.

في المقابل فاز منتخب أنجولا في دور المجموعات على المغرب 78 – 51 وعلى رواندا 74 -42 وخسر أمام مالي 80 – 32 ثم فاز في الدور ربع النهائي على أوغندا 64 – 58.

ويتكون الجهاز الفنى لمنتخب مصر للناشئات تحت 16 سنة من عماد الدين محمود مديرًا فنيًا وهانى حسن مدربًا عامًا ومحمود يونس مدربا ونهال سعد مدرب معايشة ومها مجدى إدارية الفريق وفاطمة جمال طبيبة الفريق وجهاد سمير إداري وماجد عباس محلل أداء ومحمود فرج مخطط أحمال بدنية.

وتضم قائمة اللاعبات كل من: إنجي الغايش وخديجة عثمان وملك الحملي وهنا الجولي ونادين نجيب وياسمين الجمال وهيا الحلواني وهنا الباز وجودي الباز وحلا الوكيل وجودي الجوهرى وريناد طارق.

بطولة إفريقيا للناشئات لكرة السلة منتخب مصر منتخب أنجولا تونس عماد الدين محمود

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