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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب وزير السياحة وسفير التشيك بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون فى مجال السياحة الاستشفائية

نائب وزير السياحة
نائب وزير السياحة وسفير التشيك بالقاهرة

استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة السفير Ivan Jukl سفير دولة التشيك بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال منتج السياحة الاستشفائية، لا سيما في ظل ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات فريدة جاذبة للنهوض بهذا المنتج.

جاء هذا اللقاء في إطار خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأجنبية الرائدة فى مجال السياحة الاستشفائية، وعلى رأسها دولة التشيك، والوقوف على الآليات والضوابط المعمول بها، لتنمية وتطوير هذا المنتج، في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بملف السياحة الصحية والاستشفائية، لأهميتهما من الناحية الاقتصادية وإسهامهما في زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبى.

فى بداية اللقاء، رحبت نائب الوزير بالسفير التشيكى وأكدت العلاقات المتميزة بين البلدين، موضحة اهتمام الدولة بصفة عامة، ووزارة السياحة والآثار بصفة خاصة بملف السياحة الصحية والاستشفائية، وأن الوزارة تقوم بدراسة وضع خطة متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية بالمقصد السياحى المصرى، ووضع خطة استثمارية طموحة سيتم عرضها وطرحها على المستثمرين الدوليين، توضح الفرص الاستثمارية المتاحة والمناطق الطبيعية التي يُمكن العمل عليها لاستغلالها في تطوير منتج السياحية الاستشفائية، وتأهيل المقصد المصرى، ليصبح واجهة للسياحة الاستشفائية.

ومن جانبه، أكد سفير دولة التشيك الأهمية الاستراتيجية لمصر دوليًا وإقليميًا، وحرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، ولا سيما السياحة والآثار.

جدير بالذكر أن دولة التشيك تعد إحدى الدول التي يأتي منها سائحون بصورة منتظمة.

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