حبس إفريقى تحرش بفتاة فى المعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، بحبس شاب إفريقي متورط بالتحرش بفتاة أجنبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة المعادي، من الأهالي يفيد بقيام شخص بالتحرش بفتاة أجنبية عند مدخل أحد العقارات السكنية بشارع القنال، وبالفحص تبين تحرش شاب يدعى «م. ج» ، 20 سنة، عاطل، سوداني الجنسية، بفتاة أجنبية عند مدخل العقار المشار إليه بشارع القنال.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدف المتهم بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.