وكيل صحة مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزى ويحيل المتغيبين للتحقيق

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، سير العمل بمستشفى الحمام، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة والحضانات، وكذلك القسم الداخلي وقسم الغسيل الكلوي، وقسم العمليات بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى، ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأثناء المرور تلاحظ وجود أجهزة تنفس صناعي بقسم الأطفال حديثي الولادة بحاجة إلى صيانة عاجلة وعلى الفور، وجّه وكيل صحة مطروح، الإدارة الهندسية بالمديرية، بمخاطبة الشركة المعنية لإصلاح الجهاز على وجه السرعة.

ووجّه وكيل صحة مطروح إلى إدارة التموين الطبي بسرعة رفع الكُهنة الموجودة بالمستشفى ونقلها إلى مخازن المديرية، بالإضافة إلى إحالة المتغيبين دون عذر من الفريق الطبى بالمستشفى إلى التحقيق بديوان عام المديرية، مشددًا على أنه لم ولن يتهاون مع المقصرين حرصًا منه على تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي وزائري المحافظة.

وأكد وكيل صحة مطروح، أن جميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا جهدًا في سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، مشيرًا إلى أن الجولات مستمرة على المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة، والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

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