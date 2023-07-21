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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الروسية تعلق على إمكانية تعديل سن الاستدعاء للتجنيد فى روسيا

بيسكوف
بيسكوف

علقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على إمكانية تعديل سن الاستدعاء للتجنيد في روسيا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، بأن الكلمة الفصل في تعديل سن الاستدعاء للتجنيد في روسيا تعود لوزارة الدفاع الروسية.

وأشار "بيسكوف" إلي أن تلك المبادرة التشريعية منظورة أمام مجلس الدوما الروسي ووزارة الدفاع، مؤكدًا أن الأهم في ذلك موقف وزارة الدفاع، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف أعلن تبني مشروع قانون رفع سن التجنيد من 18 إلى 30 عامًا بالتلاوة الأولى، وذلك بعد أن نص مشروع القانون في التلاوة الأولى على رفع سن التجنيد من 18 إلى 21 عامًا، أي إتاحة تأجيل استدعاء الملزمين بخدمة العلم حتى السن المذكورة.

الرئاسة الروسية روسيا الاستدعاء للتجنيد الدفاع الروسية الكرملين سن التجنيد الدوما الروسي

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