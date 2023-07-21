أيقونات ماسبيرو.. همت مصطفى صاحبة أشهر حوار مع السادات

تحل اليوم 21 يوليو، ذكرى تأسيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، والذي قدم مجموعة من أشهر المذيعين والمذيعات ومن بينهن الإعلامية همَّت مصطفى.

ولدت همَّت مصطفى في عام 1927 بمدينة ميت غمر، وتخرجت في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة عام 1950، لتبدأ مسيرتها الإذاعية في ماسبيرو، وكانت أول مذيعة تظهر على شاشة التليفزيون المصري لقراءة نشرات الأخبار.

بدأت مشوارها الإذاعي عام 1951 كمقدمة للبرامج الإذاعية، واكتشفها حسني الحديدي، واهتمت بتقديم البرامج السياسية لفترات طويلة، وتم اختيارها للعمل بالتليفزيون عند تأسيسه عام 1960، لتصبح همَّت مصطفى، أول مذيعة يشاهدها الجمهور على الشاشة المصرية.

وقدمت همَّت مصطفى، العديد من البرامج أبرزها: "خللي بالك"، و"على شط النيل"، بالإضافة إلى برنامج للمسابقات، وقامت بتغطية موسم الحج لعام 1964 وحفل أضواء المدينة في دمشق.

وشغلت منصب مشرفةً على القناة الثانية مع بداية عملها بالتلفزيون، وشغلت منصب رئيسة التلفزيون من مايو 1980 إلى نهاية 1980، وشغلت منصب مديرة مديرة البث في شبكة راديو وتليفزيون العرب بإيطاليا.

اشتهرت همَّت مصطفى، بحوارها مع الرئيس الراحل أنور السادات، من بلدته ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية.