نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي بالرقم القومي، في هذا الوقت، يبحث أولياء الأمور عن نتيجة قبول أبنائهم في الصف الأول الابتدائي باستخدام الرقم القومي، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم في المدارس الحكومية والرسمية للغات والرياض الأطفال، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، والتي استمرت من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2023.

ونرصد نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي بالرقم القومي

يمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة قبول أبنائهم في الصف الأول الابتدائي باستخدام الرقم القومي عبر بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم. https://emis.gov.eg/.

وبمجرد الإعلان الرسمي عن النتيجة، يمكن تحميلها من خلال الرابط المتاح، ويمكن لأولياء الأمور بعد ذلك دفع المصاريف المدرسية وتقديم الأوراق المطلوبة لفتح ملف الطفل في المدرسة.

كما يمكن لأولياء الأمور تقديم طلبات تسجيل أطفالهم في الصف الأول الابتدائي إلكترونيًا للالتحاق بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات، وتسمح وزارة التربية والتعليم لهؤلاء الأولياء بتقديم طلبات لثلاث مدارس لأطفالهم، شرط أن يكون الطفل مستوفيًا للشروط المعلنة، ويجب أن يكون عمر الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي بين 6 و9 سنوات.

وسيتم الإعلان عن نتائج تنسيق الأطفال في الصف الأول الابتدائي خلال الأسبوع الثالث من يوليو 2023.

وتعتمد هذه النتائج على سن الطفل والمنطقة التي يسكن فيها، وستشمل المرحلة الأولى من تنسيق الصف الأول الابتدائي. وبعد ذلك، ستبدأ المرحلة الثانية من تنسيق هذا الصف لاستيعاب أطفال في المدارس الابتدائية التي لديها شواغر.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي

تختلف الخطوات المتبعة للاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي بالرقم القومي لطلاب المدارس الحكومية عن الخطوات المتبعة للاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري لعام 2023. في الحالة الأولى، يتم إعلان تنسيق قبول أولى ابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بينما في الحالة الثانية، يتم الإعلان عن كل ما يتعلق بطلاب الأزهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

ولمعرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة قبول الصف الأول الابتدائي سيتم اتباع الآتي: