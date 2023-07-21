ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 مخازن دقيق وسجائر محجوبة عن الأسواق في القاهرة

دقيق
دقيق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية،  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

حيث تم ضبط (مسئول عن مخبز - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وعثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت "500 كيلو جرام دقيق" مجهولة المصدر وغير مسحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

,ضبط (مالك محل لتجارة الجملة - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وعثــر داخـــل المحـــل علـــى كميــة مــــن السجائـــر بإجمالى " 2000 علبة سجائر"مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك للبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

,ضبط (صاحب محل سجائر  "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى) وذلك لحيازته كمية كبيرة من السجائر بإجمالى " 1245 علبة سجائر" أنواع مختلفة ، مجهولة المصدر ومهربة من سداد الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجهزة وزارة الداخلية الرسوم الجمركية السوق السوداء السعر الرسمي بدون ترخيص بمديرية أمن القاهرة تحقيق أرباح غير مشروعة شرطة مدينة نصر ثالث شرطة المرج

الأكثر قراءة

زيلينسكى يعزل سفير أوكرانيا فى بريطانيا من منصبه

البحر صباحًا ومهرجان المانجو مساءً.. توافد المصطافين إلى شواطئ السويس

زائرو العلمين الجديدة: مدينة عالمية على البحر المتوسط

أكثر من 60 عارضًا.. تفاصيل مهرجان المانجو فى السويس

حبس ربة منزل قتلت شقيقتها ضربًا بعصا خشبية فى القليوبية

"ذا صن": شرم الشيخ والغردقة والأقصر وجهات تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال